Kardeşinin gerçek katilinin tutuklanmadığı iddiasıyla Ankara'ya yürüyüş başlattı

Gaziantep'te yaşayan Savcu Bozkurt, 3 yıl önce öldürülen kardeşinin katil zanlısının tutuklanan amcası değil, amcasının oğlu olduğunu iddia etti ve Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Gaziantep'te yaşayan Savcu Bozkurt, 3 yıl önce öldürülen kardeşinin katil zanlısının tutuklanan amcası değil, amcasının oğlu olduğunu iddia etti ve Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Olay, Şanlıurfa Birecik İlçe Jandarma Karakolu önünde 23 Ocak 2017 tarihinde meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan kavgada taraflar sopalarla birbirine saldırmış ve Mehmet Bozkurt (40) başına aldığı darbelerle ağır yaralanmıştı. 25 Şubat 2018'de ise köy yolunda aracının önü kesilen Mehmet Bozkurt, vücudunun çeşitli yerlerine sıkılan kurşunlarla öldürülmüştü. Savcu Bozkurt'un iddiasına göre, olayın ardından Mehmet Bozkurt'un ölümüne neden olan Cengiz B. serbest bırakıldı, cinayeti üstlenen babası Hişman B. tutuklandı.

"KARDEŞİMİ ÖNCE ÖLÜMÜNE DARP ETTİLER, SONRA DA ÖLDÜRDÜLER"

Yaşanan olayın ardından adaletin yerini bulmadığını iddia eden Savcu Bozkurt (52), kardeşini Cengiz B.'nin öldürdüğünü ama olayı babası Hişman B.'nin üstlendiğini belirterek, Cengiz B. ile olaya karışan Murat B.'nin tutuklanması gerektiğini söyledi. Kardeşini öldüren esas katillerin dışarıda gezdiğini ve bu yüzden adalet arayışında olduğunu ifade eden Savcu Bozkurt, "Kardeşim, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Jandarma Karakolu önünde 23 Ocak 2017'de üvey amcam ve çocuklarının sopalı yumruklu saldırısına uğradı. Orada kardeşimi ölümüne darp ettiler. Ben yetiştim ve beni de darp ettiler. Sonra gözümüzü hastanede açtık. O saldırıdan sonra kardeşim beyin kanaması geçirdi ve 12 gün hastanede yoğun bakımda tedavi gördü. O saldırıdan sonra kimse tutuklanmadı. Aynı kişiler bu sefer de 25 Şubat 2018'de de kardeşimin arabasının önünü keserek tuzağa düşürdüler ve silahlarla taradılar. Kardeşimi de arabadan indirerek silahla vurup öldürdüler. O olaydan sonra ise kardeşimi öldüren Cengiz B. yerine olayı üstlenen babası Hişman B. tutuklandı" dedi.

"ADALET İÇİN GAZİANTEP'TEN ANKARA'YA YÜRÜYECEĞİM"

Olayın esas zanlılarının da tutuklanması için Gaziantep'ten Ankara'ya adalet yürüyüşüne çıktığını vurgulayan Savcu Bozkurt, "Ben olayın esas zanlılarının da tutuklanmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan ve Adalet Bakanımızdan yardım istiyorum, adalet istiyorum. Kardeşim öldü ama esas failler tutuklanmadı. O yüzden Gaziantep'ten Ankara'ya adalet yürüyüşüne başladım. Adalet arıyorum, başka bir derdim yok. Olayla ilgili deliller mevcut, kamera görüntüleri mevcut ama suçluların hepsi serbest. Adalet için 15-20 gün yürüyeceğim. Yürüyebildiğim kadar gideceğim" diye konuştu.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı