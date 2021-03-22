Kardeşinin dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı
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Kardeşinin dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı

22.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:55

- Kardeşinin dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı Dini nikahlı eşler arasında tartışma çıktı, olaya abi dahil olunca kan aktı KADES ihbarına giden polis, yaralı adamla karşılaştı Isparta'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu dini nikahlı eşiyle tartışan Dursun Y.

- Kardeşinin dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı

Dini nikahlı eşler arasında tartışma çıktı, olaya abi dahil olunca kan aktı

KADES ihbarına giden polis, yaralı adamla karşılaştı

ISPARTA - Isparta'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu dini nikahlı eşiyle tartışan Dursun Y., eşinin abisi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Kol ve bacak bölgesinden yaralanan Dursun Y., hastanede tedavi altına alındı.

Olay saat 00.10 sıralarında Turan Mahallesi Hilmi Çakmakçı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Dursun Y., dini nikahlı eşi Pınar Ç.'nin evine gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Bu sırada olay yerine gelen Pınar Ç.'nin abisi Avni Ç. de tartışmaya dahil oldu. Tartışma sırasında Pınar Ç., cep telefonundaki KADES butonunu basarak, polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Bina dışında süren tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Avni Ç., Dursun Y.'yi bıçakla kol ve bacağından yaraladı. Dursun Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, elinde bıçak bulunan Avni Ç.'yi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.

"Ben gebereceğime o gebersin" diyerek dini nikahlı eşine tepki gösteren Pınar Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kardeşinin dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı
Kardeşinin dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı
Kardeşinin dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı
Kardeşinin dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN

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