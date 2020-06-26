Kardeşinin devirdiği çaydanlıktaki kaynar su Eymen'in üzerine döküldü ERZURUM'un Hınıs ilçesinde 10 aylık kardeşinin ayağa kalmak için tutunduğu ocaktaki çaydanlıkta bulunan kaynar su, 3 yaşındaki Eymen Günay'ın üzerine döküldü.

ERZURUM'un Hınıs ilçesinde 10 aylık kardeşinin ayağa kalmak için tutunduğu ocaktaki çaydanlıkta bulunan kaynar su, 3 yaşındaki Eymen Günay'ın üzerine döküldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar oluşan Eymen Günay, tedaviye alındı.

Hınıs ilçesinin Aliçavuş Mahallesi'nde yaşayan Yıldız- Semih Günay çiftinin 10 aylık bebeği Ali, mutfaktaki annesinin yanından emekleyerek set üstü ocağın yanına gitti. Ali bebek, daha sonra set üstü ocağa tutunarak ayağı kalkmak istedi. Ancak bu sırada ocaktaki çaydanlık devrilip içindeki kaynar su Eymen Günay'ın üzerine döküldü. Minik Ali yara almadan kurtulurken, ağabeyi Eymen'in vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.Ambulansla Hınıs Devlet Hastanesi'ne götürülen Eymen Günay, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alınan küçük Eymen'in başı, kolları, ayağı ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3'üncü derece yanıklar olduğu bildirildi. Eymen Günay'ın sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA