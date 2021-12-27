Son Dakika | KARDEŞİNİN BIÇAKLADIĞI AYŞEGÜL ÖĞRETMEN ÖLDÜ - Haberler
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Son Dakika | KARDEŞİNİN BIÇAKLADIĞI AYŞEGÜL ÖĞRETMEN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Ayşegül Taşkın için Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı paylaştı: "Enver Mebrure Okan Ortaokulu Türkçe öğretmenimiz Ayşegül Taşkın'ı dün memleketi Erzincan'da kaybetmiş olduğumuzu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

ERZİNCAN (DHA) - Kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Ayşegül Taşkın için Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı paylaştı: "Enver Mebrure Okan Ortaokulu Türkçe öğretmenimiz Ayşegül Taşkın'ı dün memleketi Erzincan'da kaybetmiş olduğumuzu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm eğitim camiamız adına, meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli anne ve babasına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz."

ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Erzincan'da öğretmen ablasını bıçaklayarak öldüren Ali Nazım Taşkın'ın (28) Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Erzincan Adliyesine sevkedilen Taşkın, mahkemede ifade verecek.

Son Dakika | KARDEŞİNİN BIÇAKLADIĞI AYŞEGÜL ÖĞRETMEN ÖLDÜ

Son Dakika | KARDEŞİNİN BIÇAKLADIĞI AYŞEGÜL ÖĞRETMEN ÖLDÜ

Son Dakika | KARDEŞİNİN BIÇAKLADIĞI AYŞEGÜL ÖĞRETMEN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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