Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü (2) - Haberler
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Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü (2)

Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİZİP İLÇE MİLLİ EĞİTİM'DEN TAZİYE MESAJIKardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Ayşegül Taşkın için Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı paylaştı: "Enver Mebrure Okan Ortaokulu Türkçe öğretmenimiz Ayşegül Taşkın'ı dün memleketi Erzincan'da kaybetmiş olduğumuzu derin...

ERZİNCAN (DHA) - NİZİP İLÇE MİLLİ EĞİTİM'DEN TAZİYE MESAJI

Kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Ayşegül Taşkın için Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı paylaştı: "Enver Mebrure Okan Ortaokulu Türkçe öğretmenimiz Ayşegül Taşkın'ı dün memleketi Erzincan'da kaybetmiş olduğumuzu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm eğitim camiamız adına, meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli anne ve babasına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz."


Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü (2)

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