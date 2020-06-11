Kardeşinin basın tanıtım kartıyla ifadeye gelen kişinin cinayetten arandığı ortaya çıktı Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerel bir internet sitesinde çalışan kardeşinin basın tanıtım kartıyla polis merkezine ifadeye giden kişinin, kesinleşmiş cinayet suçunun da arasında bulunduğu birçok suçtan aranan hükümlü olduğu tespit edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerel bir internet sitesinde çalışan kardeşinin basın tanıtım kartıyla polis merkezine ifadeye giden kişinin, kesinleşmiş cinayet suçunun da arasında bulunduğu birçok suçtan aranan hükümlü olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nın arife günü olan 23 Mayıs'ta, Samet B'nin kullandığı 07 ACF 471 plakalı otomobil ile Fırat S'nin kullandığı 07 VU 259 plakalı otomobil Sorgun Bulvarı köprülü kavşağında çarpıştı.

Fırat S, kaza ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerine, gazeteci olduğunu ve haber amaçlı dışarıya çıktığını beyan ederek yanındaki yerel bir internet sitesinin personeli olduğunu gösteren basın tanıtım kartını verdi.

Polis ekipleri, görevli basın mensupları listesinde adı bulunmayan Fırat S'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari yaptırım uyguladı.

Bugün Manavgat Şelale Polis Merkezi'ne gelen bir kişi, arife günü olan kazaya ilişkin ifade vermek istediğini söyledi. Yanındaki yerel bir internet sitesine ait basın tanıtım kartını gösteren kişi, isminin kazaya karışan aracın sürücüsü Fırat S. olduğunu beyan etti.

Polis ekipleri, kaza sırasında verdiği ifadesini değiştirmek istediğini belirten bu kişinin durumunu şüpheli buldu. Bunun üzerine parmak izi alınan şüphelinin Fırat S'nin çeşitli suçlardan aranan ağabeyi M.S. olduğu tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, M.S hakkında "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 9 ay, "yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay, "basit yaralama" suçundan 6 ay olmak üzere toplam üzere 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis ile "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 500 lira kesinleşmiş para cezası olduğu anlaşıldı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA