Kardeşini tinerle yaktığı iddia edilen sanık 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kardeşini tinerle yaktığı iddia edilen sanık 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kardeşini tinerle yaktığı iddia edilen sanık 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda kardeşi Serdar Dalkıran'ı tiner dökerek yaktığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Hanifi Dalkıran, "canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.

Beyoğlu'nda kardeşi Serdar Dalkıran'ı tiner dökerek yaktığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Hanifi Dalkıran, "canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hanifi Dalkıran ile taraf avukatları katıldı.

Yargılamanın sona ereceği bildirilerek son savunması sorulan sanık Dalkıran, "Kardeşimi yakacak bir insan değilim. Ailemin geçimini ben sağlıyorum. Bu nedenle ailem zor duruma düşmüştür. Pandemi nedeniyle hepimiz zor günler geçiriyoruz. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Dalkıran'ı önce "kardeşe karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak cezasını 14 yıl 2 aya düşürdüğü sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Olayın geçmişi

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ağustos 2020 saat 17.45 sıralarında Beyoğlu Talimhane Sokak üzerinde Serkan Dalkıran'ın yanmış halde yaralı bulunmasına ilişkin çalışma başlatmıştı.

Polis olayı Serkan Dalkıran'ın ağabeyinin gerçekleştirdiğini belirleyerek Hanifi Dalkıran'ı gözaltına almış, Dalkıran çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanmıştı.

Yaralı Serkan Dalkıran'ın "uyuşturucu madde kullanmak", "hırsızlık", "yaralama", "kapkaç" ve "başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak"tan emniyette 8 suç kaydının, Hanifi Dalkıran'ın ise "yangına sebebiyet verme", "hırsızlık", "uyuşturucu madde kullanmak", "yaralama" ve "kapkaç" suçlarından 9 suç kaydının bulunduğu bildirilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hanifi Dalkıran'ın "canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar
Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın
Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın
Önlenen otogar saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Teröristler kıyafet değiştirmiş
Önlenen otogar saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Teröristler kıyafet değiştirmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Altay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Cenk Tosun Rıza Kayaalp Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kardeşini tinerle yaktığı iddia edilen sanık 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:35:12. #1.14#

title