Kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
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Kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

27.02.2021 10:16 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:20

Adana'da kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı, saklandığı narenciye bahçesindeki kulübede yakalandı.

Adana'da kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı, saklandığı narenciye bahçesindeki kulübede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 31 Aralık 2016'da merkez Yüreğir ilçesi Camili Mahallesi'nde fırın işleten Şığletif Demirkapı'yı (49), ekmeği iyi pişiremediği iddiasıyla çıkan kavgada pompalı tüfekle öldüren ağabeyi

Mahmut Demirkapı'nın (51) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Camili Mahallesi'ndeki bir limon bahçesinde bulunan kulübede saklandığı belirlenen Demirkapı'yı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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