Kardeşini öldürerek kaçan şüpheli şahıs yakalandı
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Kardeşini öldürerek kaçan şüpheli şahıs yakalandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde emekli öğretmen cinayetinde şüpheli olarak aranan kardeşi, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kardeşini öldürerek kaçan şüpheli şahıs yakalandı
05.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:48

Kastamonu'nun Araç ilçesinde emekli öğretmen cinayetinde şüpheli olarak aranan kardeşi, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İddiaya göre, Araç ilçesine bağlı Boğdam köyünde emekli öğretmen Ömer Eymür ile kardeşi F.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süredir aralarında husumet olduğu öğrenilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.E, ağabeyine tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyanların haber vermesinin ardından gelen olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ömer Eymür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşanan olayın ardından kaçan F.E. ise, jandarma ekiplerince şüpheli olarak aranmasına başlandı. Bir süre sonra jandarma ekipleri, F.E'yi Sarpun köyü yakınlarında suç aleti silahla ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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