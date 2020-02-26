Kardeşini öldürerek ilaçlama tankerine attığı iddia edilen sanık yargılanıyor

26.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:14

Bursa'da kardeşini öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ö.F.A. (18), annesi ve babası ile tarafların avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık, psikolojik olarak çok sıkıntıda olduğunu söyledi.

Kardeşini öldürdüğü iddiasını reddeden sanık, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, toplanan delillerle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinden gelecek raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 31 Temmuz 2019'da, Kumlukalan Mahallesi'nde çocukları Yunus Emre A'dan (9) haber alamayan aile durumu jandarmaya bildirmiş ve ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

Ailenin evinin bahçesinde aramaları yoğunlaştıran ekipler, ilaçlama tankerinin içinde çocuğun cesedini bulmuştu.

Çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Yunus Emre A'nın ağabeyi Ö.F.A, kardeşini öldürerek ilaçlama tankerine attığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: AA