Kardeşini öldüren ağabeye müebbet hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kardeşini öldüren ağabeye müebbet hapis

Kardeşini öldüren ağabeye müebbet hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde arazi nedeniyle tartışarak evini ateşe verdiği kardeşini öldüren ağabey, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde arazi nedeniyle tartışarak evini ateşe verdiği kardeşini öldüren ağabey, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2 Temmuz 2020 tarihinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali P. (73) ve kardeşi Osman Yavaş (62) arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın sonrasında Ali P., önce kardeşi Osman Yavaş'a ait evi ateşe verdi. Daha sonra çıkan kavga sırasında yanında bulundurduğu silahını çıkartan Ali P., kardeşine ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Osman Yavaş, olay yerinde yaşamını yitirirken, yanan ev ise ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayın ardından kardeşini öldüren Ali P. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Müebbet hapis cezasına çarptırıldı"

Kocaeli 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan hakkında açılan davada Ali P.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları ve tutuklu sanık Ali P. yer aldı. Duruşmada son kez söz alan Ali P., tahliyesini ve beraatini istedi. Savunmanın ardından mahkeme heyeti, sanık Ali P.'nin 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. - KOCAELİ

Kardeşini öldüren ağabeye müebbet hapis
Kardeşini öldüren ağabeye müebbet hapis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Angela Merkel Fahrettin Altun Emmanuel Macron
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Funda Eryiğit Burcu Biricik
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Yiğit Şardan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kardeşini öldüren ağabeye müebbet hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 13:24:44. #1.15#

title