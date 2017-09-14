Kardeşini Öldüren Ağabey Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ta evinin önünde silahla vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı ağabeyi gözaltına alındı.



Kemal Ok'un (47) dün evinin önünde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, maktulün ağabeyi A. Ok'u gözaltına aldı.



Sağlık Kontrolünden geçirilen A. Ok'un, götürüldüğü İl Jandarma Komutanlığındaki ilk ifadesinde, Kemal Ok ile ailevi sorunlardan dolayı tartıştıklarını, kardeşini bu yüzden öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.



Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ağabeyli Mahallesi'nde yaşayan Kemal Ok'a evinden çıkarken av tüfeğiyle ateş edilmişti. Ağır yaralanan Ok, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.