Kardeşini öldüren ağabey canına kıydı
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Kardeşini öldüren ağabey canına kıydı

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | 3. Sayfa

Kardeşini öldüren ağabey canına kıydı Abi'nin şizofreni öldürdüğü kardeşinin ise anksiyete hastası olduğu iddia edildi Bursa'da aynı evde tartışan abi kardeşin kavgasında kan aktı.

Kardeşini öldüren ağabey canına kıydı

Abi'nin şizofreni öldürdüğü kardeşinin ise anksiyete hastası olduğu iddia edildi

BURSA - Bursa'da aynı evde tartışan abi kardeşin kavgasında kan aktı. Kardeşini ruhsatlı tabancasıyla öldüren abi aynı tabanca ile intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer ilçesi Barış Mahallesinde meydana geldi.

Şizofreni hastası olduğu iddia edilen 57 yaşındaki Hasan Ateşli, anksiyete hastası olduğu iddia edilen 53 yaşındaki kardeşi İbrahim Ateşli'yi kendisine ait ruhsatlı tabancasıyla öldürdü. Ağabey Ateşli daha sonra aynı silahla kendisine ateş ederek canına kıydı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevkedildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından iki kardeşinde olay yerinde hayatlarını kaybettikleri anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaparken olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. Olay öncesi ablası ile birlikte kalan İbrahim Ateşli'nin 2 çocuk babası ağabeyi Hasan Ateşli'ye telefon edip eve çağırdığını iddia edildi.

Kardeşini öldüren ağabey canına kıydı
Kardeşini öldüren ağabey canına kıydı
Kardeşini öldüren ağabey canına kıydı
Kardeşini öldüren ağabey canına kıydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

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