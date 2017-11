Kardeşini Öldürdüğü Öne Sürülen Zanlıya Tutuklama Talebi

İstanbul'da, kız kardeşi Ceylan T'yi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan E.T, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sancaktepe'de bir rezidansa düzenlenen baskınla yakalanan, Ataşehir'de banka çalışanı kız kardeşi Ceylan T.'yi öldürdüğü iddiasıyla aranan E.T'nin savcılıkça ifadesi alındı.



Anadolu Cumhuriyet Savcısı Zübeyr Tecelli Akbulut tarafından ifadesi alınan E.T, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



Olay



28 Şubat 2017'de kız kardeşi Ceylan T.'yi öldürdüğü iddiasıyla hakkında "kasten öldürme" ve "uzun namlulu silahla iş yeri kurşunlama" suçlarından arama kararı bulunan E.T. düzenlenen operasyonla 14 Kasım'da yakalanmıştı.