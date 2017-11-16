Kardeşini Öldürdüğü Öne Sürülen Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da, kız kardeşi Ceylan T'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.T. tutuklandı.



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sancaktepe'de bir rezidansa düzenlenen baskınla yakalanan, Ataşehir'de banka çalışanı kız kardeşi Ceylan T'yi öldürdüğü iddiasıyla aranan E.T'nin nöbetçi hakimlikteki işlemleri tamamlandı.



Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli E.T'nin "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.



Şüpheli E.T'nin Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında da ifadesi alındı.



E.T, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" ve "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçlarından da tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklama talebinin ayrı ayrı reddine hükmeden nöbetçi hakimlik, E.T'nin "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" ve "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçlarından da tutuklanmasına karar verdi.



Öte yandan operasyon sırasında yakalanan diğer şüpheli C.A ise, "suçluyu kayırma" suçunu işlediği iddiasıyla sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.