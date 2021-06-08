Kardeşini döven gurbetçiyi sokak ortasında bıçakladı

ÇORUM'da Ethem D. (54), kardeşini dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı, Almanya'da yaşayan Hasan T.'yi (43) sokak ortasında bıçaklayarak, yaraladı.

ÇORUM'da Ethem D. (54), kardeşini dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı, Almanya'da yaşayan Hasan T.'yi (43) sokak ortasında bıçaklayarak, yaraladı.

Olay, Kunduzhan Mahallesi'nde bulunan tarihi Ayakkabıcılar Arastası'nda meydana geldi. Ethem D., iddiaya göre, yaşadığı Almanya'dan kente gelen ve daha önce kardeşini döven Hasan T. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında bu nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Ethem D., kavga sırasında Hasan T.'yi bıçakla karnından ve bacağından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Hasan T., çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan T., ambulansa alınırken, "Beni S.D.'nin kardeşi bıçakladı. Vatan sana canım feda" diye bağırdı.Polis ekipleri, Ethem D.'yi yakalayarak, gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar