KARDEŞİNİ BIÇAKLA YARALADI, POLİSE TESLİM OLDU

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Bursa'da psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen Ali Ö. (42), kardeşi Ahmet Ö.'yü bıçakladı.

Bursa'da psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen Ali Ö. (42), kardeşi Ahmet Ö.'yü bıçakladı. Ahmet Ö. ağır yaralanırken, şüpheli ağabeyi Ali Ö. ise polise giderek teslim oldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Ali Ö., kardeşi Ahmet Ö. ile yolda yürürken, henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ali Ö. cebinde taşıdığı ekmek bıçağıyla kardeşi Ahmet Ö.'ye saldırarak, kardeşinin vücudunu çeşitli yerlerinden bıçakladı. Daha sonra Ali Ö. olay yerinden kaçarken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Ö.'yü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Ahmet Ö. burada tedavi altına alınırken, polis ise şüpheli ağabeyi Ali Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kaçtığı güzergahları incelerken, Ali Ö. Ertuğrul Gazi Polis Merkez Amirliği'ne giderek teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı