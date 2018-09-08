Kardeşine İllüzyon Şakası Yapan Abla Sosyal Medyayı Salladı

Kardeşine illüzyon şakası yapan abla, kardeşini kendisinin kaybolduğuna inandırmayı başardı. O anları odadaki üçüncü kişi telefonunun kamerasıyla kaydedip paylaştı. Küçük kardeşin çığlık çığlığa kaldığı video sosyal medyanın gündemine oturdu.

ÖNCEDEN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFI GÖSTERDİ

Kardeşinin üstüne örttüğü örtüyü kaldırdığında, kardeşinin yok olduğunu inandırdı. Üstüne üstlük daha önce çektiği fotoğrafı kardeşine gösterince, küçük çocuk çığlık atmaya başladı. Ağlayan küçük çocuk sinirlenip ablasına vurdu. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.