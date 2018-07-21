Kardeşine silah çekti, yengesini yaraladı

SİVAS - Sivas'ta iki kardeş arasındaki tartışmada, silah çeken abi yanlışlıkla kardeşinin eşinin yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Kümbet mahallesinde bir aile apartmanında meydana geldi. H.Ö.A aralarında mal tartışmaları bulunan aynı apartmanda ki kardeşi M.A ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce H.Ö.A silah çekerek kardeşine doğrulttu. Olayı engellemek isteyen M.A'nın eşi M.A araya girince silah ateş aldı. H.Ö.A yengesini kolundan ve kafasından yaraladı. M.A ambulans ile Numune Hastanesi kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. H.Ö.A ise olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.