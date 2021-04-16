Kardeşine dehşeti yaşatan taksici adliyeye sevk edildi
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Kardeşine dehşeti yaşatan taksici adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ - Haberler | 3. Sayfa

Kardeşine dehşeti yaşatan taksici adliyeye sevk edildi Mersin'de yol ortasında yürüyen kız kardeşini eve dönmesi için ikna etmeye çalıştığı, ardından da kullandığı taksiyle ona çarptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.D.

Kardeşine dehşeti yaşatan taksici adliyeye sevk edildi

Mersin'de yol ortasında yürüyen kız kardeşini eve dönmesi için ikna etmeye çalıştığı, ardından da kullandığı taksiyle ona çarptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Emniyet çıkışı gazetecilerin sorusuna, "sadece kardeşimizi koruduk" diye yanıt veren ağabey, "Buda suç yerine geçiyorsa bilemiyoruz. Arabayı üstüne kırmadım, sadece önünü kesmek için hamle yaptığım sırada oda adımını atınca çarptım" dedi

MERSİN - Mersin'de yol ortasında yürüyen kız kardeşini eve dönmesi için ikna etmeye çalıştığı, ardından da kullandığı taksiyle ona çarptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna, "Sadece kardeşimizi koruduk" diye yanıt veren ağabey, "Buda suç yerine geçiyorsa bilemiyoruz. Arabayı üstüne kırmadım, sadece önünü kesmek için hamle yaptığım sırada oda adımını atınca çarptım" dedi.

Dün, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana gelen ve bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen polis, görüntülere konu olan taksi şoförü E.D.'yi gözaltına aldı. Taksici emniyetteki ifadesinde, kız kardeşinin evden ayrılmak istediğini, onu eve geri götürmek için ikna etmeye çalıştığını söyledi. Kız kardeşi C.G.D. ise ifadesinde, annesiyle evde tartıştığını, evden ayrılmak istediğini, yolda yürürken ağabeyinin arkasından otomobille gelerek kendisini ikna etmeye çalıştığını belirterek, o sırada ağabeyinin önünü kesmek için hamle yaptığını, kendisinin de adım atmasından dolayı otomobilin çarptığını dile getirdi.

"Sadece kardeşimizi koruduk"

Taksi sürücüsü E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı, "Neden yaptınız?" sorusuna, "Sadece kardeşimizi koruduk" diyen ağabey, "Buda suç yerine geçiyorsa bilemiyoruz. Benim kardeşimle hiçbir sorunum yok. Arabayı üstüne kırmadım. Sadece önünü kesmek istedim, oda adım yapınca çarptım" dedi.

Olay

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, elinde çanta ile yolda yürüyen kadının yanına yaklaşan ticari taksi sürücüsünün, bir süre takip ederek sözle sataştığı kadının üzerine daha sonra aracını sürerek çarptığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, çarpmanın etkisi ile yer düşen kadınının çağlık çığlığa bağırdığı, aracından inen taksi sürücüsünün ise bir süre etrafına bakındığı, kadının daha sonra eliyle aracı yumruklayıp olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kardeşine dehşeti yaşatan taksici adliyeye sevk edildi
Kardeşine dehşeti yaşatan taksici adliyeye sevk edildi
Kardeşine dehşeti yaşatan taksici adliyeye sevk edildi
Kardeşine dehşeti yaşatan taksici adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

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