Kardeşimiz Olan Kürt Halkını Bile Tehcir Ettiler"

MÜSLÜM ETGÜ - Terör örgütü YPG/PKK'nın uyguladığı şiddet ve baskı dolayısıyla Türkiye'ye sığınan Ayn el Arap (Kobani) ve Münbiçli Suriyeliler, topraklarının terör örgütünden temizlenerek güven içinde vatanlarına dönmeyi umut ediyor.

Özellikle Suriye'nin kuzeyindeki Arap, Kürt ve Türkmenlere ait bölgeleri çoğu zaman çatışmadan, farklı yollarla kontrol altına alan terör örgütü YPG/PKK, bölgeye gelir gelmez insanlardan kayıtsız şartsız kendilerine itaat etmesini istiyor.

Terör örgütü, kabul edilemez kurallarına uymak istemeyen Suriyelilerin ilk önce evlerine ve mallarına el koyuyor, sonra da genç kız ve erkek çocuklarını zorla silah altına alıyor.

Çocuklarının Müslüman kardeşlerine karşı savaşmasını istemeyen, baskı ve şiddete dayanamayan Suriyeliler, Türkiye'ye göç etmek zorunda kalıyor.

Harrus köyünden göç eden Huzeyfe Muhammed Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3,5 yıldır vatan hasretiyle yaşadıklarını söyledi.

Evlerinin ellerinden alınarak yıkıldığını, buna rağmen topraklarını bırakmak istemediklerini, ancak çocuklarının silah altına alınması söz konusu olunca tereddüt etmeden kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını anlatan Hasan, şöyle konuştu:

"YPG/PKK geldikten bir süre sonra çevredeki insanlardan bazıları evlerine dönmek istedi ama tek aileye bile izin vermediler. Sadece bizim köy değil, çevredeki tüm köylerde aynı şeyi yaptılar. Sonra el koydukları yaklaşık 100 evi iş makineleriyle yerle bir ettiler, üzerine mıcır döküp askeri kamp bölgesi yaptılar. Hangi genci alırlarsa bu kampa getirip, 3-4 ay eğitip, savaştırmaya başladılar. Ne umutlarla, ellerimizle yaptığımız evlerimizi yıktılar. Biz kimseye karşı savaşmadık, bize bunu niye yaptılar anlamadık. Tek dileğimiz, zalim YPG/PKK'nın topraklarımızdan çıkması ve köyümüze dönüp çocuklarımızla güvenli bir şekilde yaşamaktır."

"Bizi kardeşlerimize karşı savaştırırlar"

Ali Muhammed ise terör örgütü YPG/PKK'nın kendilerine muhalif olanlara her türlü zulmü yapmaktan çekinmediğini aktardı.

Sadece Arap veya Türkmenleri değil, kendileri gibi düşünmeyen Kürtlere de aynı zulmü uyguladıklarını dile getiren Muhammed, şunları kaydetti:

"Bizim talebimiz bunların bölgemizden en kısa sürede gitmeleri. Eğer onların dediklerini yapmazsan sana bir iftira atıp gerekeni yapıyorlar. Eğer onlarla yaşamak istiyorsan, onlara uymaktan başka çaren yok. Bunların yaptıklarını daha önce Esed yapıyordu. YPG/PKK tüm bölgenin demografik yapısını değiştirdi. Dışarıdan ve Irak'tan kendilerine itaat edenleri getirip yerleştiriyorlar. Lübnan'da çalışarak, emek verip yaptığımız evlerimizi yıktılar, tüm emeklerimiz boşa gitti. Kardeşimiz olan Kürt halkını bile tehcir ettiler. Bizim gibi binlerce Kürt, şimdi Türkiye'de çalışıyor, evlerine dönemiyor. YPG/PKK şimdi köyümüzden çıksın, evlerimiz yıkılmış bile olsa gider çadırda da olsa yaşarız. YPG/PKK gitmeden köyümüze gidemeyiz, çünkü bizi kardeşlerimize karşı savaştırırlar."

"Zulüm içinde zulüm yapıyorlar"

Muhammed, Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasına da çok sevindiklerini ifade ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun yaşadıkları bölgeleri YPG/PKK'dan temizlemesini istedi.

Münbiç'den gelen Hasan Hüsso da YPG/PKK'nın ilk olarak evine ve bin 500 zeytin ağıcı bulunan arazisine el koyduğunu anlattı.

Terör örgütünün olduğu yerde baskı ve tehdidin eksik olmadığını aktaran Hüsso, "Benim ağabeyim başta olmak üzere çok kişiyi zorla eğitim kamplarına götürdüler. Onlardan olmayanlara türlü türlü şiddet ve baskı uyguluyorlardı. Karşı olursan 'Sen DEAŞ üyesisin' diyerek farklı cezalar veriyorlar. Bunlar zulüm içinde zulüm yapıyorlar. Köye gitmek istersen, yanında götürdüğün malların vergisini istiyorlar. 2012 modelin altıdaki araçları kesinlikle kabul etmiyorlar. Mazot almak istesen bile sınırlı veriyorlar. Mecburen kaçmak zorunda kaldık. Evlerimiz yıkılmış olsa bile topraklarımıza dönmek istiyoruz. Bu konuda Türkiye'den bize yardım etmesini istiyoruz." diye konuştu.