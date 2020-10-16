'Kardeşim de tatsın' dediler, Çorum'a incir ve ceviz gönderdiler
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'Kardeşim de tatsın' dediler, Çorum'a incir ve ceviz gönderdiler

16.10.2020 10:09 | Son Güncelleme: 16.10.2020 10:13
'Kardeşim de tatsın' dediler, Çorum'a incir ve ceviz gönderdiler

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri, kendi bahçelerinde yetişen incirleri, Çorum'un İskilip ilçesindeki öğrenci kardeşlerine göndererek, gönülleri fethettiler.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri, kendi bahçelerinde yetişen incirleri, Çorum'un İskilip ilçesindeki öğrenci kardeşlerine göndererek, gönülleri fethettiler.

Sultanhisar Kabaca İlkokulunda uygulanan "Kardeşim de tatsın" projesi yeni eğitim- öğretim yılına 'Tatlı yiyelim, tatlı başlayalım, kardeşim de tatsın, geleceğe umutla baksın, sağlıklı yaşasın' temasıyla başladı. Proje kapsamında birinci sınıf öğrencileri, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri, Aydın'ın yöresel ürünü olan incir ve cevizleri Okul Müdürü Ahmet Tokkaya rehberliğinde paketleyerek Çorum'un İskilip ilçesindeki Yerliköy İlkokulu öğrencilerine gönderdi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinden gönderilen, incir ve cevizlerden oluşan paketi alan Yerliköy İlkokulu Müdürü Caner Sarıoğlu, kendi ve öğrencileri adına çok duygulandıklarını ve sevindiklerini ifade ederek, bu iyilik köprüsüne katıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Kabaca İlkokulu Müdürü Ahmet Tokkaya ise biz bize birlikte büyük ve güçlü Türkiye olmak için insanımızın mayasında olan kardeşlik ve iyilik duygularının minik yüreklerle gelecek kuşaklara aktarmak için uğraştıklarını dile getirdi.

Kabaca İlkokulu öğrencileri geçen yılda Türkiye'nin 7 bölgesine okul bahçesinde yetiştirdikleri mandalinalardan "Kardeşim de tatsın, Geleceğe umutla baksın" diyerek göndererek, diğer bölgelerdeki öğrencilerle gönül köprüleri kurmuşlardı. - AYDIN

'Kardeşim de tatsın' dediler, Çorum'a incir ve ceviz gönderdiler
'Kardeşim de tatsın' dediler, Çorum'a incir ve ceviz gönderdiler
'Kardeşim de tatsın' dediler, Çorum'a incir ve ceviz gönderdiler
'Kardeşim de tatsın' dediler, Çorum'a incir ve ceviz gönderdiler
'Kardeşim de tatsın' dediler, Çorum'a incir ve ceviz gönderdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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