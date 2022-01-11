Kardeşi ve iki arkadaşını dışarı çıkaran müzikhol önünde tabancayla ateş açan bekçiye gözaltı - Haberler
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Kardeşi ve iki arkadaşını dışarı çıkaran müzikhol önünde tabancayla ateş açan bekçiye gözaltı

Kardeşi ve iki arkadaşını dışarı çıkaran müzikhol önünde tabancayla ateş açan bekçiye gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bekçi Remzi Y. (24), kardeşi Mustafa Kemal Y. (22) ve iki arkadaşını taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle dışarı çıkaran müzikholün önünde beylik tabancasıyla rastgele ateş edince jandarma tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bekçi Remzi Y. (24), kardeşi Mustafa Kemal Y. (22) ve iki arkadaşını taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle dışarı çıkaran müzikholün önünde beylik tabancasıyla rastgele ateş edince jandarma tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Jandarma, kendilerini dışarı çıkartmak isteyen iki garsonu darbeden Mustafa Kemal Y. ve iki arkadaşını da şikayet üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüp ifadelerine başvurdu. Remzi Y., kardeşi Mustafa Kemal Y. ve beraberlerindeki 2 kişi jandarmadaki işlemlerini ardından serbest bırakıldı.

Nazilli yaşayan Mustafa Kemal Y., iki arkadaşıyla birlikte, önceki gün İsabeyli Mahallesi'ndeki bir müzikhole gitti. Alkolün de etkisiyle taşkınlık yaptıkları ileri sürülen Mustafa Kemal Y. ve iki arkadaşı saat 02.00 sıralarında, garsonlar Recep Kişmir (29) ve Turan Oran (28) tarafından dışarı çıkartılmak istendi. İddiaya göre, direnen 3 arkadaş, 2 garsonu darbetti. Müzikholün özel güvenlik görevlileri Mustafa Kemal Y. ve beraberindekileri bahçeye çıkardı. Mustafa Kemal Y., bu sırada bekçi olan ağabeyi Remzi  Y. ve jandarmayı arayarak ihbarda bulundu.

JANDARMANIN YANINDA HAVAYA ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, tarafları dinlemeye başladı. Jandarmaların hemen ardından müzikhole ulaşan Mustafa Kemal Y.'nin ağabeyi bekçi  Remzi  Y. otomobilinden iner inmez jandarmalarla arbede yaşadı. Remzi  Y., ardından belindeki tabancasını çıkartıp, rastgele sağa sola ateş etmeye başladı. Bunun üzerine jandarma ekipleri Remzi  Y.'ye silah doğrultup, etkisiz hale getirerek, elindeki tabancayı bırakması istedi. Bunun üzerine tabancasını indirip, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli bekçi olduğunu söyleyen Remzi  Y., gözaltına alındı. Remzi  Y., gözaltına alındığı sırada müzikholün işletmecilerine, "Jandarmaya güvenmeyin. Emniyet olarak sizi Nazilli'de barındırmadık, burada da barındırmayacağız" diyerek tehditler savurdu.

O anlar müzikholün güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Nazilli Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan garsonlar Recep Kişmir ve Turan Oran, kendilerini darp eden Mustafa Kemal Y. ve beraberindekilerden şikayetçi oldu. Garsonların şikayeti üzerine Mustafa Kemal Y. ve 2 arkadaşı da İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülüp, ifadelerine başvuruldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bekçi Remzi  Y., kardeşi Mustafa ve Kemal Y. ve diğer 2 kişi serbest bırakıldı.


Kardeşi ve iki arkadaşını dışarı çıkaran müzikhol önünde tabancayla ateş açan bekçiye gözaltı

Kardeşi ve iki arkadaşını dışarı çıkaran müzikhol önünde tabancayla ateş açan bekçiye gözaltı

Kardeşi ve iki arkadaşını dışarı çıkaran müzikhol önünde tabancayla ateş açan bekçiye gözaltı

Kardeşi ve iki arkadaşını dışarı çıkaran müzikhol önünde tabancayla ateş açan bekçiye gözaltı

Kardeşi ve iki arkadaşını dışarı çıkaran müzikhol önünde tabancayla ateş açan bekçiye gözaltı

Kardeşi ve iki arkadaşını dışarı çıkaran müzikhol önünde tabancayla ateş açan bekçiye gözaltı

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Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Son Dakika Haberleri

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