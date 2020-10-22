Kardeşi tarafından öldürülen Melek, toprağa verildi (2) - Yeniden
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Kardeşi tarafından öldürülen Melek, toprağa verildi (2) - Yeniden

22.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:18
Kardeşi tarafından öldürülen Melek, toprağa verildi (2) - Yeniden

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine'Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in cenazesi alınmadı' haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden servis ediyoruz.

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine

'Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in cenazesi alınmadı' haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden servis ediyoruz.

---------------------(YENİDEN)Burak EMEK-Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,- DİYARBAKIR'da kardeşi Mustafa Aslan (21), tarafından sokak ortasında öldürülen Melek Aslan'ın (24) cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde defnedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Mustafa Aslan, ablası Melek Aslan ile buluşmak için Adıyaman'dan geldi. Sanat Sokağı'nda buluşan ikili arasında tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti. Mustafa Aslan, polis tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden Melek'in cansız bedeni otopsi için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada otopsisi tamamlanan genç kızın cenazesi, babası ve avukatı tarafından teslim alınarak memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine götürüldü. Genç kız, Musa Peygamber Mezarlığı'nda toprağa verildi.KARDEŞ TUTUKLANDI, ESKİ SEVGİLİ ARANIYOR

Öte yandan ablasını öldüren Mustafa Aslan, gece yarısı savcılık sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Aslan, tutuklandı. Aslan, emniyet ve savcılık sorgusunda ablası Melek'i 'namus meselesi' yüzünden öldürdüğünü söyledi. Genç kızın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıkan eski erkek arkadaşı Orhan V. ise polis tarafından cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranıyor.


Kardeşi tarafından öldürülen Melek, toprağa verildi (2) - Yeniden
Kardeşi tarafından öldürülen Melek, toprağa verildi (2) - Yeniden
Kardeşi tarafından öldürülen Melek, toprağa verildi (2) - Yeniden
Kardeşi tarafından öldürülen Melek, toprağa verildi (2) - Yeniden
Kardeşi tarafından öldürülen Melek, toprağa verildi (2) - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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