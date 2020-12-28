Kardeşi tarafından darp edilen ağabey hayatını kaybetti
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Kardeşi tarafından darp edilen ağabey hayatını kaybetti

28.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:45
Kardeşi tarafından darp edilen ağabey hayatını kaybetti

Samsun'a kardeşi tarafından darp edilen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'a kardeşi tarafından darp edilen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Müstecep Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşi tarafından darp edildiği ileri sürülen Vedat Demirbaş (58), ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Vedat Demirbaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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