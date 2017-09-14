Kardeşi Olacağını Öğrenen Ufaklığın Duygu Dolu Anları

Kardeşi olacağını ailesinin aldığı bir hediye ile öğrenen çocuk duygu dolu anlar yaşadı.

Ailesinin verdiği hediye çantasının içinden çıkanları büyük bir şaşkınlıkla inceleyen küçük çocuk, önce bebeğin ultrason fotoğraflarına bakıyor ancak ne olduğunu çözemiyor.Ardından çantanın içinde beyaz bir t-shirt ile karşılaşıyor. T-shirtün üstündeki 'Anne bebek bekliyor' yazısını gördüğünde ise minik bir ağabey olacağını anlayarak büyük bir sevinç yaşıyor.

Ufaklığın gözyaşlarına boğuldu o tarifsiz anları kayıt altına alan anne ise yıllar boyu saklanacak ve hatırlanacak bu anı ölümsüzleştiriyor.