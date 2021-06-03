Kardeş Yeşilyurt Belediye Başkanı Melikgazi'de

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kardeş belediye Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kardeş belediye Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kardeş Belediye Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaretleri ile ilgili olarak "Kardeş Belediye Melikgazi'yi ziyaretlerimiz ile uygulanmış projeleri yerinde görme imkanı buluyoruz. Örnek ve referans bir belediye olan Melikgazi'nin çalışmaları çalışmalarımıza şevk katmaktadır." dedi.

Ortak değerleri paylaşan kültürel ve tarihsel beraberliği olan Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ni ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yeşilyurt belediyesi bizim için özel bir konumda. Orta Anadolu'nun şehirleri birbirlerine yöresel birliktelik, kültür ve sosyal yaşam olarak çok benziyor. Ortak birçok değere sahip. Bu kapsamda kardeş belediye olarak tecrübe paylaşımı ve proje konusunda istişarelerimiz oluyor. Birbirimize destekler sağlayarak şehirlerimiz ve ülkemizin gelişmesi için birlikte çalışmalarımız olacak. Mehmet Başkanımıza ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür ederim." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı