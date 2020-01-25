Kardeş ülke Meclis Başkanlarından geçmiş olsun ve taziye mesajları
Kardeş ülkelerin Meclis Başkanları, Elazığ'daki deprem nedeniyle Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kardeş ülkelerin Meclis Başkanları, Elazığ'daki deprem nedeniyle Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kırgızistan Jogorku Keneşi Başkanı Dastanbek Cumabekov, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov ve Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin, Elazığ ve çevre illeri etkileyen deprem nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u aradı.
Başkanlar, Şentop'a deprem nedeniyle başsağlığı dileyerek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.