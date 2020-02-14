Kardeş ülke Bosna Hersek’ten işbirliği teklifi

14.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:32

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bosna Hersek Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemriç ve beraberindeki heyeti ağırladı. Belediye Başkanı Hadziemriç, Bosna Hersek olarak tarihi, kültürel ve gönül bağa sahip oldukları Bursa ile yeni ticaret köprüleri kurmayı hedeflediklerini söyledi.