Kardeş ülke Azerbaycan Marmaris'te
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Kardeş ülke Azerbaycan Marmaris'te

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kardeş ülke Azerbaycan Marmaris'te Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 gün önce başlayan orman yangını devam ederken, söndürme çalışmalarına destek vermek kardeş ülke Azerbaycan'dan ekipler geldi.

Kardeş ülke Azerbaycan Marmaris'te

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 gün önce başlayan orman yangını devam ederken, söndürme çalışmalarına destek vermek kardeş ülke Azerbaycan'dan ekipler geldi.

Sabah saatlerinde Marmaris'e gelen Azerbaycanlı söndürme ekipleri yangın bölgesine ulaştı. Teçhizatları ile gelen Azerbaycanlı söndürme ekipleri Nazargediği Mevkinde alevlerle mücadele ediyor.

Kardeş ülke Azerbaycan Marmaris'te
Kardeş ülke Azerbaycan Marmaris'te
Kardeş ülke Azerbaycan Marmaris'te
Kardeş ülke Azerbaycan Marmaris'te
Kardeş ülke Azerbaycan Marmaris'te
Kardeş ülke Azerbaycan Marmaris'te
Kardeş ülke Azerbaycan Marmaris'te
Kardeş ülke Azerbaycan Marmaris'te
Kardeş ülke Azerbaycan Marmaris'te
Kardeş ülke Azerbaycan Marmaris'te

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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