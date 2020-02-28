Kardeş ülke Azerbaycan’a yazılım ihracatı
Prestij Yazılım, ULUTEK Ar-Ge Projesi kapsamında üretilen web tabanlı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi projesini, Azerbaycan Sosyal Güvenlik Kurumu (ITS) ile anlaşarak, ülke genelindeki 250'den fazla sağlık kuruluşunda uygulamaya başladı.
28.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:37
Prestij Yazılım, ULUTEK Ar-Ge Projesi kapsamında üretilen web tabanlı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi projesini, Azerbaycan Sosyal Güvenlik Kurumu (ITS) ile anlaşarak, ülke genelindeki 250'den fazla sağlık kuruluşunda uygulamaya başladı.
Kaynak: Dunya.com