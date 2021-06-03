Kardeş telefonunu gasba 6 yıl hapis
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Kardeş telefonunu gasba 6 yıl hapis

Kardeş telefonunu gasba 6 yıl hapis
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, kardeşi M.A.'nın (20) 900 liralık cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yargılanan Sadık A. (30), 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.

KAYSERİ'de, kardeşi M.A.'nın (20) 900 liralık cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yargılanan Sadık A. (30), 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuzluk halinin devamına karar verildi. 

Olay, 5 Mart'ta, merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Sadık A., birlikte yaşadığı kardeşi M.A.'nın 900 lira değerindeki cep telefonunu bıçak çekerek, gasbetti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Sadık A., savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sadık A. hakkında 'yağma' suçundan dava açıldı. 

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık Sadık A. ile şikayetçi kardeşi M.A., hazır bulundu. M.A., zararının giderildiğini, ağabeyinden şikayetçi olmadığını belirtti.Sadık A. ise bıçak çekmediğini öne sürerek, "Madde bağımlısıyım. Paraya ihtiyacım vardı, o yüzden yaptım. Bıçak çekerek telefon almadım" dedi.

Mahkeme heyeti, Sadık A.'yı 'yağma' suçundan önce 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kardeşinin zararını gidermesi dolayısıyla sanığın cezası, 6 yıla düşürüldü ve Yargıtay süreci de dikkate alınarak, tutuksuzluk halinin devamına hükmedildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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