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Kardeş şehirlerden kurtuluş günü için anlamlı etkinlik

Kardeş şehirlerden kurtuluş günü için anlamlı etkinlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin (GBB) kardeş şehirlerindeki müzisyenler dünyanın dört bir yanından "Bahçalarda Mor Meni" türküsünü seslendirerek Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerine ortak oldu.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin (GBB) kardeş şehirlerindeki müzisyenler dünyanın dört bir yanından "Bahçalarda Mor Meni" türküsünü seslendirerek Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerine ortak oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı, (GAGEV) GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen etkinliklere GBB'nin kardeş şehirleri de dahil oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin Belarus, Güney Kore, Fas, Karadağ, Ukrayna, Estonya, Adige Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan kardeş şehirlerindeki müzisyenler, Gaziantep türküsü "Bahçalarda Mor Meni" adlı parçayı seslendirdi, Kurtuluş Günü'nün yıl dönümünde gerçekleştirdikleri etkinlikle destek oldu. - GAZİANTEP

Kardeş şehirlerden kurtuluş günü için anlamlı etkinlik

Kardeş şehirlerden kurtuluş günü için anlamlı etkinlik

Kardeş şehirlerden kurtuluş günü için anlamlı etkinlik

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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