Kardeş Şehirler Projesi Koordinatörü Külekçi, şehit ailelerini ziyaret etti

27.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:14

İçişler Bakanlığı Kardeş Şehirler Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi, Sason ilçesindeki şehit yakınlarıyla buluştu.

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Külekçi, burada dernek başkanı Mutalip Çelik ile şehit yakınları ile bir süre sohbet etti.

Dernek Başkanı Çelik, Külekçi'ye ziyaret anısına plaket verdi.

Külekçi, daha sonra Sason Kaymakamlığına geçerek, Kaymakam Abdullah Özadalı makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA