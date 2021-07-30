Kardeş Şehir Aalen Heyeti'nden Vali Doğan'a Ziyaret
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Kardeş Şehir Aalen Heyeti'nden Vali Doğan'a Ziyaret

Kardeş Şehir Aalen Heyeti'nden Vali Doğan'a Ziyaret
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Kardeş Şehir" projesi kapsamında, Hatay İlimiz ile kardeş şehir olan Almanya Aalen şehrinin Belediye Başkanı Thilo Rentschler ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Kardeş Şehir" projesi kapsamında, Hatay İlimiz ile kardeş şehir olan Almanya Aalen şehrinin Belediye Başkanı Thilo Rentschler ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

30 Temmuz 2021 Cuma günü saat 11. 30'da Valilik makamında gerçekleşen kabulde, misafiriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, Aalen Belediye Başkanı Thilo Rentschler'i binlerce yıllık geçmişi ile birçok medeniyete ve 3 semavi dine ev sahipliği yapan, kardeşliğin simge şehri Hatay'ımızda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pandemiden bu yana Hatay'a düzenlediği ilk büyük ziyaret olduğunu ve her defasında İlimize severek geldiğini ifade eden Başkan Thilo Rentschler, misafirperverliğinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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