Kardeş Okuldan Kitap Bağışı

İstanbul Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu öğrencileri, kardeş okul Duran Sezer Ortaokulu'na kitap bağışında bulundu.



Duran Sezer Ortaokulu Müdürü Mesut Durmuş yapılan kitap yardımı için şunları söyledi:

"Okulumuzda yeni açtığımız kütüphanemizde kitap eksiği vardı. Kütüphanemizin kitap yönünden zenginleşmesi için Kardeş okulumuz İstanbul Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu tarafından toplanan kitaplar kütüphanemizin zenginleşmesinde rol oynayacaktır. Başakşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Yapıcı kardeş okulumuz idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Kitap okuyan nesillerin yetişmesi için bu tür dayanışmaların devam etmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA