Kardeş kulüpler arasında dostluk maçı yapıldı

Siirt'in İktisasspor ile Bursa'nın Vatanspor amatör kulüpleri arasında dostluk maçı yapıldı.

Davet üzerine Siirt'e gelen Vatanspor'un U 16 ve U 17 takımları ile Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi sahasında İktisasspor arasında dostluk maçı oynandı.

İktisasspor Kulübü Başkanı Mehmet Şakir Kayaalp, karşılaşmanın spor kardeşliği bağlarını güçlendirdiğini söyledi.

Centilmenlik içinde geçen karşılaşmada her iki takımın futbolcularının maç sonrası birbirlerini kutladığını aktaran Kayaalp, "Bu tür sportif etkinlikler doğu ile batı arasında güzel bir köprüdür. İleriki tarihlerde ilimizden bir spor kafilesiyle Bursa'ya giderek kardeşlik bağlarını pekiştireceğiz." dedi.

Vatanspor Kulüp Başkanı Selam Sultansu da ilk kez geldikleri Siirt'te hoş bir manzarayla karşılaştıklarını belirterek, "3 günlük Siirt ziyareti kapsamında teknik kafile ve futbolcularımızla şehri gezdik, kentin alt yapı tesislerini yakından görme imkanımız oldu. Her iki takım arasında oynanan maç dostluk havasında geçti. Güneydoğu'da gördüğümüz sıcak ilgi ve misafirperverliği anlatacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA