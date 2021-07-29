Kardeş kavgasında yeğen vuruldu
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Kardeş kavgasında yeğen vuruldu

Kardeş kavgasında yeğen vuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde babasıyla amcasının kavgasını ayırmak isteyen bir kişi bacaklarına isabet eden tüfek saçmalarıyla yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde babasıyla amcasının kavgasını ayırmak isteyen bir kişi bacaklarına isabet eden tüfek saçmalarıyla yaralandı.

Olay, Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Babası ile amcası arasındaki kavgayı ayırmak isteyen A.Y., amcası E.Y.'nin ateşlediği pompalı tüfekle bacaklarından vuruldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken silahı ateşleyen amca E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kardeş kavgasında yeğen vuruldu
Kardeş kavgasında yeğen vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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