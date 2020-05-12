Kardeş kavga kanlı bitti
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Kardeş kavga kanlı bitti

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kasaplar Mahallesinde, iki kardeş arasında çıkan kavga kan cinayetle sonuçlandı.

Kardeş kavga kanlı bitti
12.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:00

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kasaplar Mahallesinde, iki kardeş arasında çıkan kavga kan cinayetle sonuçlandı. Kardeşlerden biri hayatını kaybederken, biri ağır iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kasaplar Mahallesi, Anafartalar caddesinde meydana gelen olayda iki kardeş arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tesisatçı olduğu öğrenilen kardeşler arasında çıkan kavga sonucu Metin G. (49) ve eşi N.G. (48) vurulurken, kavganın büyümesi sonucunda Metin G.'nin yanında bulunan T.D. (19) ve (M.D) ise Murat G.'yi (40) vurdu. Yaralılardan durumu ağır olan Murat G. sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken, N.G. isimli kadının ise durumunun ağır olduğu, ayağından vurulan Metin G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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