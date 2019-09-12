Kardeş katilinin tanık oğlu: "Mesele namus ise namus insanın beynindedir"

12.09.2019 09:30

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, aralarında husumet bulunan kuaför kız kardeşini öldüren katil zanlısı ağabeyin yargılanmasına devam edildi. Son duruşmada sanığın tanık olarak dinlenen oğlu, "Babam halamı neden öldürdü bilmiyorum. Mesele namus ise namus insanın beynindedir" dedi.



Olay, geçen yıl Kasım ayında Gemlik ilçesi Balıkpazarı bölgesinde meydana geldi. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan kadın kuaförü Günay Torun (55), işe gitmek için 34 PG 4315 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada yaklaşan beyaz renkli bir otomobilden Günay Torun'a tabancayla 6 el ateş açıldı. Torun, olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobil ise uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganın Günay Torun'un ağabeyi Halil Küçükkurt (56) olduğunu tespit etti. Karacabey ilçesinde bir evde yakalanan Küçükkurt, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Halil Küçükkurt'un Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Küçükkurt, ilk duruşmada verdiği, "Kardeşimin yaşantısı, çevresi benim hoşuma gitmiyordu. Bu yüzden görüşmüyorduk. Bir seferinde evin odasını ateşe verdi. Beni evi kundaklamaktan şikayet ederek cezaevine girmeme neden oldu. Aramız bozuktu. Evin önüne gidip annemin dışarıya veya balkona çıkmasını saatlerce beklediğim günler oldu. Aramızın düzeleceğini düşünerek Günay ile görüşmek istemelerim sonucunda iki defa beni şikayet etmesiyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay günü de kardeşimin dükkanının yakınına arabamı park ettim. Bu sırada kırmızı bir araba, tamponuma çarptı. Kapısını açtığımda şoförün kardeşimin olduğunu gördüm. Bana ağza gelmeyecek küfürler etti. Silahımı çıkarıp korkutmak için arabasının kaputuna ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Aynı silahı sonra çeneme dayadım, tetiğine bastığımda patlamadı. Niyetim öldürmek değildi. Eğer kardeşimi öldürmek gibi bir niyetim olsa, başka bir yerde veya daha önce görüşmeye geldiğim zamanlarda öldürürdüm" savunmasını tekrarladı.



Halil Küçükkurt'un tanık olarak dinlenen oğlu Ahmet Küçükkurt, babasının babaannesiyle görüştürülmediğini, evi yaktığını dair iftira atıldığını, 45 gün cezaevinde kaldığını, olay tarihinde yurt dışında olduğunu kanıtlamasıyla tahliye edildiğini ve halası Günay Torun'u babasının neden öldürdüğünü bilmediğini söyledi.



Mahkemede söz alan Küçükkurt, aile içinde yaşanan olayları çocuklarına psikolojileri bozulmaması için yansıtmadığını, bunu da başardığını, namusun insanın beyninde olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA

Kaynak: İHA