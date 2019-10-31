Kardeş katiline müebbet istemi

31.10.2019 10:56

Güngören'de alacak meselesi yüzünden metruk bir binada kardeşini öldürdüğü iddia edilen zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet, olaya yardım ettiği öne sürülen iki kişi hakkında da yirmişer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Erdoğan Has ile maktul Ergin Has'ın öz kardeş oldukları, karşılıklı dairelerde oturdukları, aralarında kira ve mal paylaşımından kaynaklı alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunduğu, ara ara tartıştıkları, olaydan 4-5 gün önce maktulün sanık olan kardeşinin kapısına dayanarak küfürler ettiği ve fiziki bir kavganın yaşandığı belirtildi.

İddianamede, maktul Ergin Has'ın olay günü olan 15 Nisan 2019'da Güngören'de metruk bir binada güvercin beslediği ve uyuşturucu madde kullandığı, bir diğer sanık olan arkadaşı Yunus Hacıosmaoğlu'nun bir anahtar için maktulü arayıp çağırdığı, maktulün kardeşi sanık Erdoğan Has'ı da aynı yere çağırdığı, zanlının gelirken ruhsatsız tabancasını da aldığı anlatıldı.

Sanık Erdoğan Has ile maktul Ergin Has'ın alacak ve kira meselesini konuşurken, sanıklar Yunus Hacıosmanoğlu ile Serkan Şahin'in de aynı yere geldiği bildirilen iddianamede, sanıklar ve maktulün daha sonrasında güvercin beslenilen metruk binaya gittikleri, metruk binada sanık Erdoğan Has'ın maktul Ergin Has'ı yanında getirdiği silahla üç el ateş ederek öldürdüğü, sanıklar Hacıosmanoğlu ve Şahin'in maktulü binanın dışına çıkardığı kaydedildi.

Sanık Erdoğan Has'ın kardeşi olan maktul ile buluşmaya giderken yanında ruhsatsız tabanca götürmesinin tasarlama olgusuna delalet ettiği tespitine yer verilen iddianamede, diğer sanıklar Yunus Hacıosmanoğlu ve Serkan Şahin'in de olayda yardım eden olarak rol aldıkları değerlendirilmesinde bulunuldu.

İddianamede, Erdoğan Has hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, sanıklar Yunus Hacıosmanoğlu ve Serkan Şahin hakkında "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlarından onbeşer yıldan yirmişer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Kaynak: AA