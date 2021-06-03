Son dakika haber: İşçi kılığına giren polisten soğan tarlasında kardeş katili operasyonu
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Son dakika haber: İşçi kılığına giren polisten soğan tarlasında kardeş katili operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: İşçi kılığına giren polisten soğan tarlasında kardeş katili operasyonu Adana'da kardeşini öldürdüğü 1 kişiyi de ağır yaraladığı öne sürülen zanlı tarım işçisi kılığına giren polis tarafından soğan tarlasında yakalandıktan sonra tutuklandı Adana'da kardeşini öldürdüğü 1 kişiyi de ağır yaraladığı...

İşçi kılığına giren polisten soğan tarlasında kardeş katili operasyonu

Adana'da kardeşini öldürdüğü 1 kişiyi de ağır yaraladığı öne sürülen zanlı tarım işçisi kılığına giren polis tarafından soğan tarlasında yakalandıktan sonra tutuklandı

ADANA - Adana'da kardeşini öldürdüğü 1 kişiyi de ağır yaraladığı öne sürülen zanlı tarım işçisi kılığına giren polis tarafından soğan tarlasında yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 25 Mayıs günü saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin balkonunda oturan Abdulmurat T, motosikletle sokaktan hızlı bir şekilde geçen Zidan G.'yi yavaş gitmesi için uyardı. Bunun üzerine Zidan G., sert bir dille karşılık verince ikili arasında tartışma çıktı. Zidan G.'nin kardeşi Murat G. ile Abdurrahman T.'nin arkadaşı Mehmet H.'nin de olay yerine gelmesiyle tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar kavgada tabanca kullandı. Sokakta çatışma çıktı. Sokak bir anda savaş alanına dönerken, Murat G.'nin tabancasından çıktığı değerlendirilen kurşunla ağabeyi Zidan G. başından, Abdurrahman T. sırtından yaralandı.

Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Hakan G, Zidan G'nin tabancasını alıp, Murat G'ye verdi. Kavgaya karışan 3 şüpheli de mahalleden kaçarak izlerini kaybettirdi. Mahalleye gelen sağlık görevlileri, Abdulmuran T.'ye ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne, Zidan G.'yi ise özel bir hastaneye götürdü. Zidan G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine bölgeye gelen çok sayıda özel harekat ve terörle mücadele ekibi, mahalleyi ablukaya aldı. Olay yerinde araştırma yapan asayiş şube müdürlüğüne bağlı cinayet büro amirliği ekipleri, şüpheli ve kavgada kullanılan silahların izine rastlayamadı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Mehmet H. ile Hakan G.'yi adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asıl şüpheli Murat G.'yi yakalanması için cinayet dedektifleri tarafından özel ekip kuruldu. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan özel ekip, ifadelerin ışığında adım adım izini sürdüğü Murat G.'nin, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi yakınlarındaki bir soğan tarlasında gizlendiğini belirledi. Tarım işçisi kılığında tarlaya giden ekip, şüpheli Murat G.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlı, kavgada kullanılan tabancaları merkez Yüreğir ilçesindeki sulama kanalına attığını öne sürdü. Su altı polisleri yaptığı arama çalışmasında silahları bulamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Gündüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haber: İşçi kılığına giren polisten soğan tarlasında kardeş katili operasyonu
Son dakika haber: İşçi kılığına giren polisten soğan tarlasında kardeş katili operasyonu
Son dakika haber: İşçi kılığına giren polisten soğan tarlasında kardeş katili operasyonu
Son dakika haber: İşçi kılığına giren polisten soğan tarlasında kardeş katili operasyonu
Son dakika haber: İşçi kılığına giren polisten soğan tarlasında kardeş katili operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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