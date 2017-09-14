Kardeş Katili Ağabey Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ta kardeşini evinin önünde av tüfeğiyle ateş ederek öldüren ağabey gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ağabeyli Mahallesi'nde evinin önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kemal Ok'un (47) cinayetiyle ilgili ağabeyi A.O. gözaltına alındı.



Kahramanmaraş İl Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.O., burada alınan ilk ifadesinde ailevi nedenler yüzünden kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. - KAHRAMANMARAŞ