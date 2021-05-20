Kardeş Eller Ramazan'da binlerce vatandaşa uzandı
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Kardeş Eller Ramazan'da binlerce vatandaşa uzandı

Kardeş Eller Ramazan'da binlerce vatandaşa uzandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ramazan ayı boyunca İzmit Belediyesi, binlerce ihtiyaç sahibi İzmitli vatandaşa yardım elini uzattı.

Ramazan ayı boyunca İzmit Belediyesi, binlerce ihtiyaç sahibi İzmitli vatandaşa yardım elini uzattı.

Her dönemde yardıma ihtiyacı olan vatandaşının yanında olan İzmit Belediyesi, pandemi döneminde de yalnız bırakmadığı İzmitliler'e, Ramazan ayı boyunca da yardım eli uzattı. Sosyal destek çalışmalarını Ramazan ayında arttıran İzmit Belediyesi, kendi kaynakları ve de hayırseverlerin bağışlarıyla dar gelirlilerin sofrasına ulaştı. Bu kapsamda 6 bin 233 aileye Ramazan ayı boyunca gıda kolisi desteği verildi.

Pandemi dolayısıyla işleri bozulan veya durma noktasında gelen; lokantacı, çiçekçi, kantinci, oyun salonu işletmecisi, müzisyen, kuaför, terzi, kahveci, ayakkabıcı, berber ve tiyatroculara da destek olan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü toplamda bin 41 esnafa 400 TL nakdi destek sağlandı.

İzmitli komşularının zor gününde yanlarında olmak isteyen hayırseverlerin bağışlarını ulaştırdığı Kardeş Eller Projesi dahilindeki Gıda Bankası da ramazan ayı boyunca aralıksız yardım hizmetini sürdürdü. İzmit Belediyesi Gıda Bankası'ndan düzenli olarak faydalanan 452 aileye çocukların sağlıklı gelişimleri için süt desteği sağlandı.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunun altını çizen ve sağ elin verdiğini sol el görmesin düşüncesiyle vatandaşına ulaşan İzmit Belediyesi, kendi yemeğini yapabilecek durumda olmayan yaşlı veya engelli vatandaşlar ile gıda temin etmekte zorluk yaşayan 407 aileye her akşam sıcak iftar yemeği götürdü.

İzmit Belediyesinin zor durumdaki aileleri desteklemek için sürdürdüğü ve ramazan ayında yoğunlaştırdığı yardım faaliyetlerine hayırseverlerin destekleriyle aralıksız sürdü. Ülkenin dört bir yanından giysi, gıda, ramazan kolisi ve iftar menüsü yardımında bulunan iyilikseverler İzmit Belediyesi aracılığıyla İzmitlilere kardeş eli uzattı. - KOCAELİ

Kardeş Eller Ramazan'da binlerce vatandaşa uzandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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