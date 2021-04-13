Kardeş Eller'in destek kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
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Kardeş Eller'in destek kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kardeş Eller'in destek kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

İzmit Belediyesinin ve bağışçıların desteğiyle hayata geçirilen Kardeş Eller projesinde Ramazan kolileri ve sıcak yemek dağıtımına başlandı.

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İzmit Belediyesinin ve bağışçıların desteğiyle hayata geçirilen Kardeş Eller projesinde Ramazan kolileri ve sıcak yemek dağıtımına başlandı.

İzmit Belediyesinin Başkan Hürriyet döneminde hayata geçirdiği Kardeş Eller uygulaması ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerini tespit eden ve yeni başvuruları da değerlendirdiklerini ifade eden İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, hem belediyenin öz kaynakları hem de bağışçı destekleriyle hazırlanan Ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Konuyla ilgili olarak Ramazan ayı hazırlıklarını geçen haftadan itibaren tamamladıklarını ifade eden İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, "Ramazan paketlerimizin dağıtımına başladık. Gıda Bankası aracılığı ile öncelikli olarak öz kaynaklarımız ve bağışçılarla gıdalarımızı paketleyerek dağıtımını yapıyoruz. Veren elin alan eli görmediği bir dağıtım organizasyonu gerçekleştiriyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kardeş Eller'in destek kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Kardeş Eller'in destek kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:03:42. #1.16#
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