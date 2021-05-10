Kardeş Eller ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olmak için hayata geçirilen İzmit Belediyesi Kardeş Eller Projesi, vatandaşların bağışları ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olmak için hayata geçirilen İzmit Belediyesi Kardeş Eller Projesi, vatandaşların bağışları ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşların başta gıda ve giyim olmak üzere birçok talebini karşılayabilmek adına çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesinin Kardeş Eller Projesi kendi öz kaynaklarının yanı sıra duyarlı vatandaşlardan da yoğun destek görüyor. Son olarak adının gizli kalmasını isteyen İzmitli bir hayırseverin bağışladığı etleri teslim alan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bağışlanan etleri eşit parçalara bölerek belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine tek tek teslim etti. Gıda yardımlarıyla birlikte bağışlanan etleri alan vatandaşlar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve hayırseverlere teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı