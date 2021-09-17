Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği'nin 'Çaresizliklerine Kulak Ver' projesi sürüyor - Haberler
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Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği'nin "Çaresizliklerine Kulak Ver" projesi sürüyor

AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği'nin

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, "Çaresizliklerine Kulak Ver" projesiyle maddi imkansızlıklar yüzünden ihtiyaçlarını karşılayamayanlara yardımlarını sürdürüyor.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, "Çaresizliklerine Kulak Ver" projesiyle maddi imkansızlıklar yüzünden ihtiyaçlarını karşılayamayanlara yardımlarını sürdürüyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, doğuştan el ve ayakları olmayan Recep Söyler'in ilgililerden protez yardımı istediği, aileye Kardeş Eli Derneği'nin başlattığı kampanyanın umut olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Uğur Erkoca'nın "Recep kardeşimizi basında gördüğümüzde dernek olarak hemen harekete geçtik. Kıymetli bağışçılarımızın da desteği ile protezin teslimini gerçekleştirdik. Kendisi de bizler gibi heyecanlı ve mutlu. Bu sevince ortak olmak büyük bir gurur. Artık kendi ihtiyaçlarını özgürce karşılayabilecek, okuluna devam edebilecek ve yaşıtlarına ilham olabilecek. Bu projeye destek olan herkese hem Recep kardeşimiz adına hem de dernek adına teşekkürlerimi iletiyorum." açıklamasına da yer verildi.

Kampanyayla ilgili 444 44 46 numaralı telefondan veya kardeseli.org.tr adresinden bilgi alınabiliyor.

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
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