Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, ilk anaokulunu Ağrı'da açtı

18.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:12

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, "Anadolu'da 101 Köye 101 Anaokulu" kampanyası kapsamında ilk anaokulunu Ağrı'da açtı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, eğitim çalışmalarına verilen destek kapsamında çocukların anaokulu eğitiminden mahrum kaldığı köylere okul inşa ediliyor.

Dernek, yeterli bağışın toplanmasının ardından Ağrı'nın Dalbahçe köyünde ilk anaokulunu açtı. Hayırseverlerden gelen araç ve gereçlerin ulaştırıldığı iki sınıflı Ağrı Doğubeyazıt Dalbahçe Anaokulu'nda 26 öğrenci eğitim alıyor.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Genel Sekreteri Abdullah Zincirlioğlu, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan ve okul öncesi eğitim alamayan çocuklar için başlatılan "Anadolu'da 101 Köye 101 Anaokulu" projesine yüzlerce kişinin bağış yaptığını belirterek, "Çocukların kendini daha iyi tanıması, yeteneklerini keşfetmesi ve öz güvenli bireyler olarak yetişmesi için geliştirilen proje kapsamındaki ilk anaokulumuzu açtık. Köydeki çocukların temel eğitimlerini, tüm ihtiyaçları karşılanmış bir okulda alabilecek olmaları en büyük mutluluğumuz." ifadelerini kullandı.

Zincirlioğlu, projede hedeflenen anaokulu sayısına ulaşıncaya kadar çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA