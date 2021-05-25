Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Filistin halkına yardım ulaştırdı
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Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Filistin halkına yardım ulaştırdı

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Filistin halkına yardım ulaştırdı
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkına gıda ve giyecek gibi yardım malzemeleri ulaştırdı.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkına gıda ve giyecek gibi yardım malzemeleri ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları ve zulümlerine maruz kalan Filistin'in zor günler geçirdiği, hayatta kalma mücadelesi verenlerin hiçbir ihtiyacını karşılayamadığı, evleri yıkılan, toprakları gasbedilen, aç susuz bırakılan birçok kişinin olduğu ifade edildi.

Derneğin saldırılarda ortaya çıkan acil ihtiyaçları karşılamak ve yaraları sarmak için çalışmalar sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Filistin halkına acil yardım kampanyası başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada derneğin, saldırılardan etkilenen Filistin halkına gıda, acil yaşam paketi, giysi, ayakkabı, temiz su, bebek maması, bebek bezi gibi yardım malzemelerinin yanı sıra yaralıların tedavilerinin devamlılığı için hastanelere yakıt ve tıbbi malzeme ulaştırdığı kaydedildi.

Derneğin "www.kardeseli.org.tr/tr" adlı internet sitesinden yardımlarla ilgili detaylı bilgiye erişilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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