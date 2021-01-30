Kardeş Eli Derneğinden 500 öğrenciye kış yardımı paketi

Kardeş Eli Derneği, ocak ayında 500 öğrenciye kış yardımı paketi ulaştırdı.

Kardeş Eli Derneği Kurumsal İletişim Direktörü Enes Boyacı, yaptığı yazılı açıklamada, soğuk geçen kış günlerinde öğrencileri unutmadıklarını, kış yardımlarıyla kalpleri ısıttıklarını ifade etti.

Bu ay 500 öğrenciye acil kış yardım paketi dağıtarak eğitime destek verdiklerini belirten Boyacı, Adana Ceyhan Soysallı Köyü Şehit Eren Çelik İlkokulu, Ceyhan Mercimek Anaokulu, Yüreğir Irmakbaşı İlköğretim Okulu, Yüreğir Kaşlıca İlkokulu ve Saimbeyli Çatak İlkokul/Ortaokulu ile Ağrı Doğubeyazıt Suluçem İlkokulu öğrencilerine yardım paketlerinin ulaştığını aktardı.

Boyacı, "Öğrencilerimizin yanında olduğumuzu hissetmelerini, eğitimlerinde ihtiyaçlarını karşılayarak yüzlerini gülümsetmeyi ve geleceğe umut ile bakmalarını sağlamak için Acil Kış Yardım Paketi yardım kampanyasını bağışçılarımızın destekleriyle sürdürmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hayırseverler, bedeli 245 lira olan "Acil Kış Yardım Paketi" yardım kampanyasına destek vermek için "www.kardeseli.org.tr" adresinden bilgi alabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu